Emine Erdoğan’dan çocuklara mesaj

CUMHURBAŞKANı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşu-nun 101. yılını kutladı. Emine Erdo-ğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çocuklara seslenerek, "Sevgili çocuklar kalbimiz, vatan sevgisinin doğduğu ev, bayrağımızın dalgalandığı topraktır. Bu sene 23 Nisan coşkusunu kalplerinizde yaşa-yacaksınız. Umuyorum ki, en kısa zamanda yeniden okul bahçelerini doldurursunuz" ifadelerini kullan-dı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Çocuk masu-miyetinin tüm dünyayı sarması-nı diliyor, dünyanın tüm çocukları için müreffeh bir gelecek temenni ediyorum" ifadesini kullandı.