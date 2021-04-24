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Haberler Ekonomi Emine Erdoğan’dan çocuklara mesaj

’dan çocuklara mesaj

Emine Erdoğan’dan çocuklara mesaj

24.4.2021

CUMHURBAŞKANı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşu-nun 101. yılını kutladı. Emine Erdo-ğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çocuklara seslenerek, "Sevgili çocuklar kalbimiz, vatan sevgisinin doğduğu ev, bayrağımızın dalgalandığı topraktır. Bu sene 23 Nisan coşkusunu kalplerinizde yaşa-yacaksınız. Umuyorum ki, en kısa zamanda yeniden okul bahçelerini doldurursunuz" ifadelerini kullan-dı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Çocuk masu-miyetinin tüm dünyayı sarması-nı diliyor, dünyanın tüm çocukları için müreffeh bir gelecek temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

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