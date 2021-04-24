İhracatta ‘şeftali bereketi’ yaşanacak

EGE Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta çok önemsedikleri ürünlerden şeftali ve nektarine ciddi talep olduğunu söyleyerek, "Geçen yıl yaklaşık 153 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl 200 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. 'Uzun yaşam' sembolü olarak bilinen şeftali ile nektarin, Kemalpaşa ilçesindeki bahçelerde yeni sezona hazır hale geldi. Ürün kalitesinin pazarda önemli avantaj sağladığını kaydeden Başkan Uçak, şeftali ihracatının yüzde 70'inin Rusya'ya yapıldığını belirtti. Alternatif pazar arayışı içinde olduklarını da dile getiren Uçak, "Geçen yıl ihracat rakamlarında 54 yılın rekorunu da kırdık ve 1 milyar doları aştık. Hedef 1 milyar 200 milyon doların üzerine çıkmak" dedi.