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Haberler Ekonomi İnönü Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

33 Öğretim Üyesi alıyor

Rektörlüğü, 33 öğret,m üyesi almak üzere ilan açtı.

İnönü Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

24.04.2021, 10:06

Malatya İnönü Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Malatya İnönü Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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