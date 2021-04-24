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Haberler Ekonomi İŞKUR desteğiyle 15 mühendise istihdam sağlandı

İŞKUR desteğiyle 15 mühendise istihdam sağlandı

İŞKUR desteğiyle 15 mühendise istihdam sağlandı

24.4.2021

AYDIN'DA Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve Ok Kardeşler Treyler iş birliği ile bir ilk gerçekleştirildi. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "5'i kadın 15 makine mühendisi Ok Kardeşler Treyler'de pratik ve teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra işbaşı yapacaklar" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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