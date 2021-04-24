AYDIN'DA Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve Ok Kardeşler Treyler iş birliği ile bir ilk gerçekleştirildi. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "5'i kadın 15 makine mühendisi Ok Kardeşler Treyler'de pratik ve teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra işbaşı yapacaklar" dedi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
İŞKUR desteğiyle 15 mühendise istihdam sağlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.