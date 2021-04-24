İŞKUR desteğiyle 15 mühendise istihdam sağlandı

AYDIN'DA Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve Ok Kardeşler Treyler iş birliği ile bir ilk gerçekleştirildi. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "5'i kadın 15 makine mühendisi Ok Kardeşler Treyler'de pratik ve teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra işbaşı yapacaklar" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE