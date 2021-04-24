İzmir’e pandemide bile nitelikli göç devam etti

Rimay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cem Şişman, korona virüs pandemisinin tersine göçü tetiklediğini ve vatandaşların büyükşehirlerden kendi memleketlerine ve kırsala göç ettiklerini ancak İzmir'in bu trendin dışında kaldığını söyledi.



İNŞAATTA CANLANMA VAR

Diğer büyükşehirlerin aksine İzmir'in tersine göçten etkilenmediğini ve aksine pandemide daha çok göç aldığını vurgulayan Şişman, "İzmir ülkenin en yaşanılası şehirlerinden bir tanesi ve pandemide bile göç almaya devam etti.

Hatta uzaktan çalışma modelinin büyük şirketlerce kalıcı hale gelmeye başlaması ile birlikte nitelikli göç alıyor diyebiliriz. Göç hareketleri inşaat sektörünü doğrudan etkileyen bir durum. İzmir'de de, Türkiye'nin genelinde de zorunlu kentsel dönüşüm alanları nedeniyle inşaat sektöründeki hareketlilik uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu. Pandemi ile birlikte tersine göçün başladığını ifade eden Mehmet Cem Şişman, "Fakat bu noktada İzmir'i tenzih ediyorum. Pandemide bile göç aldı. İnşaat sektöründe hareketlilik başladı " dedi. Bundan sonra da bu tarz salgınların yaşanabileceği endişesi insanları rahat hareket edebileceği alanları olan, sağlıklı konut arayışına ittiğini dile getiren Şişman, "İzmir depremi ile birlikte özellikle şehrimizde bu arayış ivme kazandı.

Artık teras ve bahçeli, az katlı, bol gün ışığı alan, şehrin tam içinde olmayan ama şehir merkezine ulaşmakta zaman ve enerji kaybı yaşamayacakları, konforlu, sağlıklı ve güvenli evler arıyorlar" ifadelerini kullandı.



ZEMİN YAPISI ÖNEMLİ

Villarima Kaleköy'ün bu yöndeki beklentilerin tamamını karşılayan sayılı projelerden birisi olduğunu belirten Şişman, şunları söyledi:

"İzmir'de son dönemde kaya zemine konumlanmış ev arayışı revaçta.

İnsanlar önce zemin yapısını irdeliyor, sonra bütçe ve kişisel konfor arayışı devreye giriyor. Kaya zemine sahip Menemen Villakent örneğinde olduğu gibi; ilçelerin yüksek rakımlı yerlerine konumlanmış güvenli projeler tercih ediliyor."



VİLLARİMA KALEKÖY PROJESİ ÖRNEK OLACAK

MENEMEN'DEKİ Villarima Kaleköy'de 31 dönümlük arazi üzerinde, 147 bağımsız bölüm ve ticari alanı ile geniş bahçe ve teras alanlarını bir arada sunan eşsiz bir mimari doku oluşturduklarını belirten . Mehmet Cem Şişman, "Geniş bahçe alanları, spor kompleksleri, havuz,7/24 güvenlik hizmeti ile bir sitede bulabileceğiniz tüm ayrıcalıkları ve konforu burada müstakil bahçeli evlerimizde sunuyoruz. Bina cephelerini Alaçatı'dan getirdiğimiz taşlarla kaplıyoruz, bahçe duvarlarında ise Foça taşları kullanıyoruz. Projenin genelinde rüstik bir görüntü elde ettik. Modern mimari ile rüstik tarzı birleştirdik huzurlu bir tasarım oluşturduk" diye konuştu. Şişman, "Villarima Kaleköy tamamlandığında, Villakent'in estetik dokusuna da değer katacağına inanıyorum. 2+1'den 5+1'e kadar seçeneklerimiz mevcut. Buradaki ambiyansı yaşamak isteyen ama villa tipi konut tercih etmeyenler için de teras/bahçe evler dediğimiz konut tipleri dizayn ettik. Maksimum üç katlı, her birinde bağımsız giriş, bağımsız teras ya da bahçe olan bu yapılar; uygun fiyatı ve estetik mimarisi ile talep gören bir konut tipi oldu. Villalarda sona yaklaştık. Son 3 villamız kaldı, teras/ bahçe evler ve tepe villa dediğimiz villalarımız ile müşterilerimize çeşitlilik sağlıyoruz" dedi.

Tolga TEKİN