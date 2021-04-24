KOSGEB’den spor faaliyetlerine destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), spor hizmetlerine de destek verecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre KOSGEB tarihinde ilk kez sportif faaliyetleri destekleyecek. KOSGEB spor ve eğlence, eğitim kursları, spor tesislerinin işletilmesi, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri, spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler ile paraşüt, delta-kanat, dalgıçlık gibi diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetlerini destek programı kapsamına aldı.

İŞYERİ AÇACAK OLANLAR

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde kendi işyerini açmak isteyen girişimciler, programdan yararlanma koşullarını sağlamaları ve KOSGEB Müdürlüğünce uygun bulunması halinde Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin liraya kadar destek alabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sportif alanda faaliyet göstermek isteyen girişimcilere KOSGEB'in destek verecek olmasını çok değerli bulduğunu dile getirdi.

KOBI'LER DE LISTEDE

KOSGEB tarafından futbol, dövüş sanatları, cimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, yoga vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç olmak üzere "Spor ve eğlence eğitim kursları" başlığı altında yer alan faaliyetler ise şöyle: "Bağımsız öğretmenler, eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi, yoga, binicilik, yüzme ve dövüş sporları eğitimi, konaklamalı veya konaklamasız eğitim kamplarında eğitim sağlanması, cimnastik eğitimi, spor kulüpleri tarafından spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi, spor eğitimi (beyzbol, basketbol, kriket oyunu, futbol ve benzeri), profesyonel spor eğitimcileri, öğretmenleri, koçları, kamplar, spor eğitimi." Söz konusu sektörlerde yer alan KOBİ'lerin de KOSGEB desteklerinden yararlanacağı bildirildi.