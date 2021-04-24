Maden ihracatında hedef 6 milyar dolar

TÜRK maden sektörü, ihracatta yeni pazarlara açılarak bu yılı 6 milyar doları aşkın dış satımla kapatmayı hedefliyor. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artışla 1.2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

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