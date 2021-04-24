  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Maden ihracatında hedef 6 milyar dolar

Maden ihracatında hedef 6 milyar dolar

Maden ihracatında hedef 6 milyar dolar

24.4.2021

TÜRK maden sektörü, ihracatta yeni pazarlara açılarak bu yılı 6 milyar doları aşkın dış satımla kapatmayı hedefliyor. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artışla 1.2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maden ihracatında hedef 6 milyar dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.