TÜRK maden sektörü, ihracatta yeni pazarlara açılarak bu yılı 6 milyar doları aşkın dış satımla kapatmayı hedefliyor. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artışla 1.2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.
Maden ihracatında hedef 6 milyar dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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