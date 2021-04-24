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Haberler Ekonomi Taş kömürü satışından 91,4 milyon lira gelir sağlandı

Taş kömürü satışından 91,4 milyon lira gelir sağlandı

Taş kömürü satışından 91,4 milyon lira gelir sağlandı

24.4.2021

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK), yılın ilk üç ayında 198 bin 867 ton taş kömürü satarak 91 milyon 435 bin lira gelir elde etti. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kuruma bağlı maden ocaklarında kömür üretiminde en üst seviyenin hedeflendiğini ve çalışmaların bu yönde sürdürüldüğünü söyledi. Yeşil, "Taş kömürünü üreterek ülke ekonomisine kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. İleride bu rakamların çok üstüne çıkacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
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