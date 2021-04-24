Vergi borçları Mart’ta kart ile yapılandırıldı

KREDİ kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 127 milyar TL oldu. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM), verilerine göre; bu ödemelerin 106,3 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 18,9 milyar TL'sinde banka kartları, 1,5 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kartla ödemelerde 6,8 milyar TL ile kamu/vergi harcamaları ilk sırada yer aldı.

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