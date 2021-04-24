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Haberler Ekonomi Yamalak Sarısı türü zeytine coğrafi işaret

türü zeytine coğrafi işaret

Yamalak Sarısı türü zeytine coğrafi işaret

24.4.2021

AYDIN Yamalak Sarısı zeytini, Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda coğrafi işaret tescili aldı. Coğrafi işaretli ürün sayısının 3'e yükseldiğini belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Sadece Aydın'da yetişen ve erken olgunlaşan bir zeytin çeşidi olan Yamalak Sarısı zeytini yüzde 20 yağ oranına sahip. Coğrafi işaretli ürün listesini daha da genişleteceğiz" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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