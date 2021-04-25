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Haberler Ekonomi ABD’deki Ticaret Merkezi tanıtıldı

’deki Ticaret Merkezi tanıtıldı

ABD’deki Ticaret Merkezi tanıtıldı

25.4.2021

ANKARA Sanayi Odası (ASO), düzenlediği toplantıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ABD'nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezini, ihracat yapmak isteyen Ankaralı sanayicilere tanıttı. ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar başkanlığında gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, Şikago Ticaret Merkezi hakkında bir sunum yaparak ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıya ASO üyesi çok sayıda sanayici katıldı.
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