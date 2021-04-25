Antalya yabancıya konut satışında İstanbul’u geçti

90 ülkeden 94 binden fazla yerleşik yabancının yaşadığı Antalya, Rusya, Almanya ve İran sermayeli firmalar başta olmak üzere 108 ülkeden de yatırımcı çekiyor. Antalya'da, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52'lik bir artışla 889 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, rekor olarak değerlendirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, yabancıya konut satışında Antalya'nın yıllardır İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını ancak mart verilerine göre kentin ilk sırada bulunduğunu söyledi.

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