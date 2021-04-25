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Haberler Ekonomi Ar-Ge ile yerli muz rekoltesinde artış oldu

ile rekoltesinde artış oldu

Ar-Ge ile yerli muz rekoltesinde artış oldu

25.4.2021

TARIM ve Orman Bakanlığı, Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, enstitüde yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye'de muz üretim sahası ve rekoltesinde artış yaşandığını söyledi. 103 yeni muz fidanı türü elde ettiklerini belirten Türkay, "Tescilini aldığımız 'Bodur Cavendish', 'Grand Nain', 'Alata Azman' çeşitlerinin fidan üretimindeki payının yüzde 89'a kadar yükseldiğini görmekteyiz. Yerli muzda üretimde ve tüketimde yaşanan hızlı artış ülke ekonomisine, özellikle de üreticiye büyük destek sağlıyor" dedi.
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