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Haberler Ekonomi Denizli Büyükşehir’den ücretsiz yeterlilik belgesi

Büyükşehir’den ücretsiz yeterlilik belgesi

Denizli Büyükşehir’den ücretsiz yeterlilik belgesi

25.4.2021

TÜRKİYE'DE bir ilki daha gerçekleştirerek mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zorunlu belgelere erişimini ücretsiz sağlamaya başladı. Adaylar eğitimlerinin ardından ilk mesleki yeterlilik sınavına girdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de ilk defa uyguladıkları bu çalışmayla Denizli'de belgeli istihdamın yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Zolan, "Büyükşehir Belediyemize online olarak başvuran vatandaşlarımız eğitim ve sınav sürecinin ardından ücretsiz bir şekilde uluslararası geçerliliğe sahip belgelerini almaya başladı" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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