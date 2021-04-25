Elektrik enerjisi ihracat kararı Resmi Gazete’de

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, sistem işletmecisi kapasite artışına ilişkin bilgileri gerekli izin ve onayları alarak ilan edecek. Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları üretim tesislerinin işletmedeki toplam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecek.

DİĞER