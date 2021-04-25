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Haberler Ekonomi Hibeyle hayalindeki manav dükkanını açtı

Hibeyle hayalindeki manav dükkanını açtı

Hibeyle hayalindeki manav dükkanını açtı

25.4.2021

AYDIN'DA doğuştan ortopedik engelli Murat Sarı (33), hayalindeki manav dükkanını İŞKUR'un Engelli Hibe Desteği ile açtı. Ürettiği organik ürünleri satan Sarı, "Aile mesleği olan manavlığı devam ettirmek için bu destekten faydalandım. İnsan isterse her şeyi başarır. Benim gibi engelli kardeşlerim hibe kredi almak için başvuruda bulunsunlar. Hayaller engelsizdir" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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