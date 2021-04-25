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Haberler Ekonomi İzmir Karşıyaka'da icradan satılık dükkan

'da icradan satılık dükkan

'in ilçesinde bulunan 138 metrekare büyüklüğündeki dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dükkanın satış fiyatı da belirtildi.

İzmir Karşıyaka'da icradan satılık dükkan

25.04.2021, 09:16

Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 138 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın çevresinin konut yoğunluklu bir yapılaşmaya sahip olduğu, orta ve üst gelir gurubuna hitap eden bir mevkide yer aldığı ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 17.06.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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