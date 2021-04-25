İzmir Karşıyaka'da icradan satılık dükkan

Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 138 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın çevresinin konut yoğunluklu bir yapılaşmaya sahip olduğu, orta ve üst gelir gurubuna hitap eden bir mevkide yer aldığı ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 17.06.2021 11:00 belirlendi.