Kahramanmaraş'ta icradan satılık arsa

Mahkeme Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan 12.703 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Erozyon problemi olmayan tarlanın, ince bünyeli, killi-tınlı ve etkili kök derinliği 50-60 cm olduğu ve yerleşim yerine yakın, ulaşımı kolay olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 14.06.2021 10:30 belirlendi.