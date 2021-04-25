Kapalı iş yerleri kira ödemeyecek

AK Parti, yargı reform paketi kapsamında pandemi ile birlikte en çok tartışılan konulardan biri haline gelen kira sözleşmeleri ile ilgili önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Yasa çıktığında pandemi, savaş gibi olağanüstü durumlarda devletin ilgili kurumlarının kararı ile faaliyetlerine ara verilen iş yerleri kira ödemek zorunda kalmayacak. Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomileri sıkıntıya girerken lokanta, kafe ve mağazalar başta olmak üzere bir çok iş yeri aylarca kapalı kaldı. Bu süreçte en çok sıkıntı yaşanan konulardan biri de para kazanılamadığı halde iş yerlerinin kiralarının ödenmeye devam edilmesi oldu. Bazı işletmeler kapalı oldukları döneme ilişkin kira ödememek için dava açmak durumunda kaldı.

YASAYA YENİ HÜKÜM

AK Parti, bu süreçteki en önemli sıkıntılardan biri haline gelen kiralar ile ilgili konuyu masaya yatırdı. Bununla ilgili düzenlemenin önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine gelecek yargı reformu ile ilgili pakette yer alması görüşü ortaya çıktı ve çalışmalar başladı. AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı değişiklik kapsamında Borçlar Yasasına bir hüküm eklenmesi düşünülüyor. Salgın, savaş, afet gibi olağanüstü hallerde bakanlıklar, valiler, il hıfzıssıhha kurullarının iş yerlerinin faaliyetlerini durdurma kararları almaları halinde düzenleme devreye girecek. Yapılacak düzenlemeyle iş yerleri, kapalı kaldıkları süre boyunca kira ödemek zorunda kalmayacak. Bir ay kapalı kalırsa bir ay, 15 gün kapalı kalırsa 15 günlük kirayı ödemeyecek.

MEVCUT SİSTEMDE DAVA AÇILIYOR

MEVCUT sistemde bu tür uzlaşmazlıklar halinde mahkemeye dava açılması gerekiyor. Yeni düzenleme ile karar alındığında otomatik olarak kira ödememe süreci de başlayacak. Yapılan çalışmada, mülk sahiplerinin de sıkıntı yaşamaması için kiranın belli oranının ödenmesi alternatifi üzerinde de duruluyor.

ÇEVRİMİÇİ TOPLANTILAR SÖZLEŞME YERİNE GEÇECEK

PANDEMİ ile birlikte hayatımıza uzaktan eğitimin yanısıra çevrimiçi toplantılar da girmiş durumda. Şirketlerin yönetim kurulu toplantıları başta olmak üzere alımsatım görüşmeleri bile çevrimiçi yapılmaya başlandı.

PAKETTE bu yeni duruma uygun düzenlemeler de yer alacak. Çevrimiçi yapılan yönetim kurulu toplantıları, iş anlaşma ve sözleşmeleri yazılı yapılan sözleşmeler ile aynı statüye sahip olacak. Çevrimiçi toplantılarda yapılan sözleşme ve anlaşmalar kayıt altına alınarak Borçlar Kanununa tabii tutulacak.

■ ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA