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Haberler Ekonomi Kekikli medikal sabunu Japonya’ya ihraç edecek

Kekikli medikal sabunu ’ya ihraç edecek

Kekikli medikal sabunu Japonya’ya ihraç edecek

25.4.2021

BİYOLOG Şadiye Çetin'in TÜBİ- TAK destekli Ar-Ge projesiyle geliştirdiği etki süresi daha uzun medikal sabunlar, birçok ülkeden ilgi görüyor. İç pazarda eczaneler aracılığıyla tüketiciye sunduğu ürünleri ABD'ye de ihraç etmeye başlayan Çetin, son geliştirdiği kekikli sabunla Japonya pazarına girmeye hazırlanıyor. Kekik bileşenlerinden timolün Kovid-19 virüsünü öldüren aktif bileşenler listesinde yer aldığına işaret eden Çetin, "Japonya'ya çok yakında ihracata başlıyoruz. Güney Amerika ülkelerinden de ilgi var" dedi.
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