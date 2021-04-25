KOSGEB desteğiyle yerli rulman ürettiler

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alan iki kuzen Türkiye'nin ithal ettiği ve makine teknolojisinde birçok alanda kullanılan doğrusal hareketli bilyesiz rulmanı yerli olarak üretmeyi başardı. Haşimoğlu Mamatlar Makine Sanayi (HMM) Müdürü Enes Yıldırım, kuzeni Muhittin Yıldırım ile 2019'da firmalarını kurduklarını belirterek, yerli olarak ürettikleri bilyesiz rulmanların su altı cihazları ve gıda sektöründe kullanıldığına dikkati çekti

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