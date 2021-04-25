  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi KOSGEB desteğiyle yerli rulman ürettiler

KOSGEB desteğiyle yerli rulman ürettiler

KOSGEB desteğiyle yerli rulman ürettiler

25.4.2021

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alan iki kuzen Türkiye'nin ithal ettiği ve makine teknolojisinde birçok alanda kullanılan doğrusal hareketli bilyesiz rulmanı yerli olarak üretmeyi başardı. Haşimoğlu Mamatlar Makine Sanayi (HMM) Müdürü Enes Yıldırım, kuzeni Muhittin Yıldırım ile 2019'da firmalarını kurduklarını belirterek, yerli olarak ürettikleri bilyesiz rulmanların su altı cihazları ve gıda sektöründe kullanıldığına dikkati çekti
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KOSGEB desteğiyle yerli rulman ürettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.