Merhum Yazıcıoğlu’nun makam aracı cip satılıyor

MERHUM Vali Recep Yazıcıoğlu'nun bir dönem makam aracı olarak kullandığı cip, Denizli'deki bir oto galeride satışa sunuldu. 2003'te kazada hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun kullandığı 1996 model cip, 2018'de Denizli Valiliği'nce ihaleyle satıldı.

CİPİ satın alan kişi, 2 yıl kullandıktan sonra tekrar satılması için bir galeriye getirdi. Aracın satışını üstlenen galerici Burak Soymaç, lacivert renkli cipin orijinalliğini koruduğunu söyledi. Aracı internette "Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı" yazılı ilanla satışa sunduğunu belirten Soymaç, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını bildirdi.

■ SEBAHATTİN ALP