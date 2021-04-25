Mahkeme Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin 2 adet yatak odası, 1 adet çocuk odası, 1 adet salon, 1 adet mutfak ve banyo+wc'den oluştuğu ve balkonlar dahil 103,00 m² büyüklükte olduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 14.07.2021 14:30 belirlendi.
Muğla Milas'ta icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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