Muğla Milas'ta icradan satılık daire

Mahkeme Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin 2 adet yatak odası, 1 adet çocuk odası, 1 adet salon, 1 adet mutfak ve banyo+wc'den oluştuğu ve balkonlar dahil 103,00 m² büyüklükte olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 14.07.2021 14:30 belirlendi.