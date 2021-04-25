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Haberler Ekonomi Mühendis Karaman hibe destekle ‘stevia’ üretecek

Mühendis Karaman hibe destekle ‘stevia’ üretecek

Mühendis Karaman hibe destekle ‘stevia’ üretecek

25.4.2021

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde ziraat mühendisi Harun Karaman (33), anavatanı Güney Amerika olan ve halk arasında 'Şeker otu' olarak bilinen şekerden 30 kat daha tatlı doğal 'Stevia' bitkisinin üretimine başladı. Karaman, "Tanıtımını yapıyorum. Bölge çiftçisi, bu ürünle daha fazla gelir elde edecek" dedi. Tarım Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle çalışmalara başlayan Karaman, ürünün yemeklerin yanı sıra tıpta da kullanıldığını söyledi.
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