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Haberler Ekonomi Türksat uydularının kredi ödemeleri başlıyor

uydularının kredi ödemeleri başlıyor

Türksat uydularının kredi ödemeleri başlıyor

25.4.2021

TÜRKSAT AŞ, 5A ve 5B uydularının finansmanı için kullanılan 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredinin ana para ödemesine bu yıl başlayacak. Şirketin özellikle Türksat 5A ve 5B başta olmak üzere çeşitli yatırımlarına bağlı olarak duran varlıkları 2019 yılına oranla yüzde 38 artarak 6,3 milyar liraya ulaştı.
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