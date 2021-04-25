TUSAŞ, AIRBUS320’ye 300’üncü teslimatını yaptı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2017'den bu yana sürdürdüğü "Airbus A320 Section 19 Barrel Programı" kapsamında 300'üncü teslimatını yaptı. TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından üretilen Section 19 Barrel ünitesi uçağın basınç verilmiş kısmıyla verilmemiş kısmını birbirinden ayırıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "arı gibi çalışarak" teslimatları sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı. Kotil, "Sözlerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi

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