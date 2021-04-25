‘Veterinerler fiili hizmet zammından yararlanmalı’

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kamuda beşeri sağlık sınıfı personeli için uygulanan fiili hizmet zammı ve iyileştirmelerinden veteriner hekimlerin de yararlandırılması gerektiğini bildirdi. Eroğlu, "Zor şartlarda ve riski yüksek işlerde çalışan veteriner hekimlere de bu hak tanınmalı. Veteriner hekim meslek grubunun istihdam edildiği tüm kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyetlerin aksamaması için bir an önce norm kadro çalışmaları yapılmalı" ifadelerini kullandı.

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