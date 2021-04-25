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Haberler Ekonomi Yasağı kalkan Twitter artık reklam alabilecek

Yasağı kalkan artık reklam alabilecek

Yasağı kalkan Twitter artık reklam alabilecek

25.4.2021

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, firmaya uygulanan reklam yasağının Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan'da verilen ve dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldığını bildiren Bakan Yardımcısı Sayan,""Böylece 1 Ekim 2020'de başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı" diye konuştu.
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