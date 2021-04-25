ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, firmaya uygulanan reklam yasağının Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan'da verilen ve dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldığını bildiren Bakan Yardımcısı Sayan,""Böylece 1 Ekim 2020'de başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı" diye konuştu.
Yasağı kalkan Twitter artık reklam alabilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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