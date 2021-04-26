Kadınlar tarımsal üretimin belkemiği

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç, Hafta Başı sohbetlerinin konuğu oldu. EGİKAD ile tanışmasından, projelerine kadar pek çok konuda Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulunan Kılıç, "EGİKAD olarak hayata geçirmek istediğimiz "Suyun Korucuları;Kadın Efeler Projesi" ile Küçük Menderes Havzası nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların, tarımdaki görünmeyen emeğinin varlığını görünür kılmayı, kadınların üretimdeki önemli boyuttaki katkılarını, iklim krizine karşı mücadeleyi sürdürülebilir hale getirme noktasında kadın çiftçilerimizin önemini vurgulamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



KALKINMA AKADEMİSİ

EGİKAD'da yer almanız nasıl gerçekleşti? EGİKAD ile 2014 yılında İZTO'nun İzmir İş Kadınları Konseyi'nin toplantısında, EGİKAD Üye İşleri Komisyonu'ndaki Canan Evren vasıtasıyla tanıştım. Sonrasında üye olma sürecim başladı. O dönemdeki başkanımız Işın Yılmaz'dı. Daha sonra Işın Yılmaz'ın talebiyle toplantılara katılmaya başladım. Betül Elmasoğlu'nun başkanlığı zamanında ise bana yönetim kurulunda görev verildi. Nilhan Antitoros ve Duha Baran ile beraber yönetim kurulunda başkan vekilliği yaptım. Ocak ayından itibaren de yönetim kurulu başkanı oldum.



Başkanlığınız döneminde ne gibi çalışmalar yapılacak? Bu dönemde EGİKAD'ın farkındalık temasını iklim krizinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine etkisi olarak belirledik. Bu konuyla ilgili İZTO ve çeşitli bakanlıklarla görüşme halindeyiz. Merceğimizde şu anda 'İklim Krizinde Kırsaldaki Kadın' konusu var. "Suyun Korucuları; Kadın Efeler Projesi"ni hayata geçirmeyi çok önemsiyoruz. Bu projeyle Küçük Menderes Havzasındaki kadınların, tarımsal üretime büyük katkılarını görünür kılacağız. Ayrıca sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Akademisi kurmayı planlıyoruz.



MARUZ KALIYORLAR

İklim krizinde kırsaldaki kadınlar neden daha dezavantajlı konumda? Kırsalda yaşayıp üretime katılan kadınlar, iklim değişikliğinden etkilenen grupların başında gelmektedir. İklim değişikliğinin etkileri doğal kaynakların teminini giderek zorlaştırdığı için kadınlar gündelik hayatlarında, örneğin su ve gıda temininde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine erkeklere oranla çok daha çok maruz kalmaktadır.



POZİTİF AYRIMCILIK İLKESİ AMACINA UYGUN KULLANILMALI

KADINLARIN İŞ YAŞAMINA, ÜRETİME KATILMASI İÇİN NE GİBİ ADIMLAR ATILMALI?

KADINLARIN önündeki engellerin nasıl kaldırılabileceği uzun yıllardır tüm dünyada tartışılıyor. Ancak bir türlü çözüm bulunamıyor ya da minik adımlarla ilerleme sağlanıyor. Konunun tek çözümünün meseleye cinsiyet bağlamında kadın-erkek ayrı olarak değerlendirmeden etik kodları olan iyi ve erdemli doğaya dost çocuklar yetiştirerek, iyi insan iyi gelecek sloganını içselleştirmekten geçtiğine inanıyorum. Kadın girişimciliğinin desteklenmesinde sağlanan pozitif ayrımcılık ilkesinin amacına uygun kullanılması sürdürebilir kalkınmanın sağlanmasında en önemli araçlardan biridir. Kentteki ve kırsaldaki kadınlarımızın kendilerinin birey olduklarının içselleştirmelerinin sağlanması, ekonomik olarak erkeklere bağımlı olma zorunluluklarının olmadığının anlatılması kadının kendini fark etmesinde etkili olacaktır.

Mert ALPDÜNDAR