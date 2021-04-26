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Haberler Ekonomi Kripto paraya yasal düzenleme geliyor

Kripto paraya yasal düzenleme geliyor

Kripto paraya yasal düzenleme geliyor

26.4.2021

THODEX vurgununun ardından gözler kripto para konusunda gelecek hafta yaşama geçirilecek düzenlemelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmayla kripto paralar için ekonomik, hukuksal, mali, teknolojik altyapı oluşturuluyor. Kripto paralar "varlık ya da mal" olarak tanım altına alınıyor. Kripto finansal varlıkların "edinimi, alım, satım ve devir" işlemlerinde vergi düzenlemesi yapılacak. Merkez Bankası'nın kripto paraların doğrudan ya da dolaylı kullanımını yasaklayan yönetmeliği de Cuma günü yürürlüğe giriyor. Bu arada kripto paralara ilişkin şikâyetler zirve yaptı. Bu yıl şubat ayı itibariyle şikayet sayısı 9 bin 500'e kadar çıktı.

HAZAL ATEŞ

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