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Haberler Ekonomi THY, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı

THY, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı

(THY), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. THY bünyesinde, 5 bin 432 pilot görev yapıyor. Kovid-19 sürecinde 59 ülkeden 195 tahliye uçuşu gerçekleştiren pilotlar, Türk vatandaşlarını sevdikleriyle buluşturmak için özveride bulundu.

THY, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı
AA

26.04.2021, 09:56

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya paylaşımında, tüm pilotların 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı. Üstün iletisinde, "Pencereleri daima gökyüzüne açılıyor ve adresleri her uçuşta bizim için değişiyor. Onlar, her gün yüz binlerce misafirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna güvenle ulaştırıyor. Bayrağımızı dalgalandıran pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

THY BÜNYESİNDE 5 BİN 432 PİLOT UÇUŞ YAPIYOR

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü, 2013 yılı Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu (IFALPA) Olağan Kongresi'nde, Türkiye Havayolu Pilotları Derneğinin (TALPA) yaptığı teklifin ardından 2014 yılından bu yana kutlanıyor.

Türkiye'nin ilk pilotu olma unvanına sahip Fesa Evrensev'in Türkiye semalarındaki ilk uçuşunu 26 Nisan 1912'de gerçekleştirmesi dolayısıyla 26 Nisan günü "Dünya Pilotlar Günü" olarak seçildi.

THY bünyesinde, 5 bin 432 pilot görev yapıyor. Kovid-19 sürecinde 59 ülkeden 195 tahliye uçuşu gerçekleştiren pilotlar, Türk vatandaşlarını sevdikleriyle buluşturmak için özveride bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle yolcu uçaklarının kargo taşımasında kullanılmasında, aşı taşımaları ile hem ülkedeki hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanların aşı ile buluşmasında da pilotlar görev aldı.

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