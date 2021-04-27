AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye'nin yerli ve milli üretim hareketine ADÜ olarak destek olacaklarını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Aldemir, Türkiye'nin ilk insansız hava araçları yüksek okulunu açmak için YÖK'e başvuruda bulunduklarını belirtti.
■ KAZIM YÖRÜKCE
ADÜ’den yerli ve milli üretim atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.