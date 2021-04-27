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Haberler Ekonomi ADÜ’den yerli ve milli üretim atağı

ADÜ’den yerli ve milli üretim atağı

ADÜ’den yerli ve milli üretim atağı

27.4.2021

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye'nin yerli ve milli üretim hareketine ADÜ olarak destek olacaklarını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Aldemir, Türkiye'nin ilk insansız hava araçları yüksek okulunu açmak için YÖK'e başvuruda bulunduklarını belirtti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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