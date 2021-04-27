ADÜ’den yerli ve milli üretim atağı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye'nin yerli ve milli üretim hareketine ADÜ olarak destek olacaklarını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Aldemir, Türkiye'nin ilk insansız hava araçları yüksek okulunu açmak için YÖK'e başvuruda bulunduklarını belirtti.

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