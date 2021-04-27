Alaçatı’daki sulak alanlar korunmalı

ŞEHİR Plancıları Odası İzmir Şubesi, Büyükşehir ve Çeşme belediyelerine Alaçatı sulak alanlarının korunması için açık çağrı yaptı. Şubenin açıklamasında "Alanın korunması için İzmir Büyükşehir ve Çeşme belediyelerini sorumluluk alarak inşaatların durdurulması için adım atmaya davet ediyoruz" denildi.

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