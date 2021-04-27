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Haberler Ekonomi Alaçatı’daki sulak alanlar korunmalı

’daki sulak alanlar korunmalı

Alaçatı’daki sulak alanlar korunmalı

27.4.2021

ŞEHİR Plancıları Odası İzmir Şubesi, Büyükşehir ve Çeşme belediyelerine Alaçatı sulak alanlarının korunması için açık çağrı yaptı. Şubenin açıklamasında "Alanın korunması için İzmir Büyükşehir ve Çeşme belediyelerini sorumluluk alarak inşaatların durdurulması için adım atmaya davet ediyoruz" denildi.
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