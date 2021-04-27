Türkiye'nin enginar üretiminin yüzde 35'inin yapıldığı İzmir'de üreticiler, piyasada oluşan fiyattan ve bu yılki rekolteden memnun. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen enginar özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgi görüyor. Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, ilçede 3 bin dekarın üzerindeki alanda 4 bin tonun üzerinde ürün alındığını söyledi. Enginarın tarladan çıkış fiyatının 2,5-3 lira civarında olduğunu belirten üretici Ersin Güvercin ise "Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi kargo ile gönderiyoruz. Sadece yaş olarak değil, konserve, turşu, sirke, çay, reçel de yapıyoruz" dedi.
Enginarda rekolte ve fiyat sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.