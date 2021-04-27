Esnafa kira dopingi

PANDEMİ nedeniyle bir yılı aşkın süredir kepenklerini açamayan işletmelerin bulunduğuna dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Salgın önlemleri çerçevesinde yayınlanan genelgeler ile pek çok meslek kolunda faaliyetler durduruldu veya sınırlandırıldı. Bir yılı aşkın süredir sadece üç dört ay işletmesini açabilen veya hiç açamayan üyelerimiz mağdur durumda. Ticari faaliyetini sürdüremeyen işletme, kirasını ödemekte de zorlanıyor. Çok sayıda esnaf mülk sahipleri ile mahkemelik olmuş durumda. Her platformda ısrarla dile getirdiğimiz bu sorun hakkında hükümetin adım atması sevindirici olmuştur" dedi.

YARGI Reformu Paketi kapsamında, Borçlar Kanunu'nda bazı düzenlemelerin planlandığını hatırlatan Mutlu, "Kira sözleşmeleri konusunda değişiklik yapılması, salgın şartlarında kira ödemelerinin nasıl olacağının düzenlenmesi, zorunlu olarak faaliyetleri durdurulan işletmelerin kapalı kaldıkları süre boyunca kira ödememesi gündemde. Kiranın hiç olmazsa bir bölümünden vazgeçilmesine yönelik öneriler de bulunuyor. Kiralar nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar, gözlerden kaçsa da toplumda büyük sıkıntılar yarattı. 40 yıldır aynı dükkanda çalışan esnaf bugün yıllardır uyum içinde olduğu mülk sahibiyle mahkemelik olmuş durumda. Düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi, bu konuda yaşanan ekonomik sıkıntıların sosyal bir soruna dönüşmesini de engelleyecektir" diye konuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

RAMAZAN tedbirlerinin ardından İESOB'nin geliştirdiği önerilere değinen Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Vaka ve kayıp sayısının artması bizi de endişelendiriyor. Bu nedenle önlemlere büyük özveri ile uyuyor, işimizi kaybetme pahasına toplum sağlığı için üzerimize düşen ödevleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla üyelerimize yönelik yeni destekler de hayata geçirilmelidir. Bu noktada önceden dile getirdiğimiz Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması üyelerimizi rahatlatmış, çalışanlarına kol kanat germeleri için güç vermiştir. Bunun yanısıra yeniden ayağa kalkabilmemiz için bir kaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli, düşük faizli krediler düşünülmeli, yasaklı günlerde büyük marketlerde ve şubelerinde temel ihtiyaç dışı ürünlerin satışı yasaklanmalı, bugünlerde açamayan üyelerimize karşı haksız rekabet son bulmalıdır. Neredeyse işyeri kirasına yakın bedellere ulaşan katı atık faturalarına da kesin bir çözüm getirilmelidir. İşyeri uzun süredir kapalı olan küçük işletme veya su tüketimi olmayan esnaf katı atık bedelinden muaf tutulmalı ya da sembolik bir ödeme yapmalıdır."

MÜLK SAHİPLERİNE ÇAĞRI

MÜLK sahiplerine de çağrıda bulunan Mutlu, "Evini veya işyerini esnaf sanatkarlara kiralayan mülk sahiplerinden de anlayış bekliyoruz. Pandemi süreci her kesimin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Sizler de esnaf kiracınızın kirasını artırmayın, yeni düzenlemeyi beklemeden mümkün olduğu kadar kiralarınızdan fedakarlıklarda bulunun. Mülkünüzde uzun yıllar aynı esnaf kiracınız bulunuyorsa ve ödemelerini aksatmıyorsa, kiracınızla uyumlusunuz demektir. Bu durum kiracınızla bir yakınlık, dostluk kurduğunuzu, aranızda bağ kurduğunuzu gösterir. O zaman dostunuza yardımcı olun, güç günlerinde yanında olun" ifadelerini kullandı.