Gardıropları yaza hazırlamanın püf noktaları

BAHAR temizliğinin en önemli sebeplerinden biri ise gardırop değişimidir.

Kışın sona ermesiyle birlikte kalın giysilerimizi kaldırır yeni kıyafetlere ve sonbaharda kaldırdığımız yazlıklarımıza yer açarız. Bu iş genellikle korkutsa da aslında heyecan vericidir.

Çünkü aylardır giymediğimiz kıyafetlere duyduğumuz özlem bir çeşit yenilenme duygusu da yaratır. Dolapları düzenlerken adım adım gitmek bu işin korkutuculuğunu azaltacaktır.

ÖNCE kıyafetlerinizi ayırın. Bundan sonra giymeyeceğiniz ya da seneye giyerim dediklerinizi sınıflandırın.

Hepsinin ceplerini tek tek kontrol edin. Kirli, lekeli kıyafetleriniz varsa onları yıkayın ki hem aylar sonrasında kalıcı leke olarak karşımıza çıkmasın hem de böcek ve güvelerin uğrak yeri olan bu lekeler onlara daha fazla imkan vermesin.

KIYAFETLERİ kaldırırken üretildikleri hammaddeye göre ayırabilirsiniz.

Örneğin derileri bir yana, yünleri bir yana koyun. Yünlü ve ipekli kıyafetler tahtakuruları ve güveler için besin kaynağıdır. Bu yüzden onları mutlaka ayrı saklayın ki diğer kıyafetleriniz de zarar görmesin.

MONTLAR genel itibarıyla dolgu malzemeli olduğu için katlanmadan düz bir şekilde saklanması gerekiyor. Üzeri tozlanmasın, kötü kokmasın diye de bir kılıfa ya da çöp poşetinin içine düz biz şekilde koyup yatay bir biçimde dolabın üzerine kaldırabilirsiniz. Kaban ve paltolarınızı da bir kılıfa koyarak askıda muhafaza edebilirsiniz.

KIŞLIK botlarımız ve çizmelerinizi de temizleyip, cilalayarak kutulara koyun. Ayakkabının ucuna da gazeteleri top top yapıp koymak burun kısmının çökmesini engelleyecektir.

UZUN süre kullanmayacağınız bu eşyaları saklamak için vakumlu hurçlardan yardım alabilirsiniz. Bu size yer tasarrufu sağlayacaktır.