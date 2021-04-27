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İhtiyaç sahiplerine 375 milyarlık destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsani yardım imkan değil, vicdan meselesidir" sözleriyle önemine vurgu yaptığı insani yardımlar çerçevesinde , dünyada milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke unvanını korumayı sürdürüyor.

İhtiyaç sahiplerine 375 milyarlık destek

27.4.2021

Afrika'dan Orta Doğu'ya Balkanlardan Asya'ya kadar ihtiyaç sahibi yaklaşık 60 ülkeye bugüne kadar yardım yapmayı sürdüren hükümet, Türkiye'de de ihtiyaç sahibi ailelere son 18 yılda 375 milyar liralık destekte bulundu

YÜZDE 1'DEN 6'YA ÇIKTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 43 programla ihtiyaç sahibi kişilere ulaşırken, Kovid- 19 pandemisinin en yoğun olarak hissedildiği 2020'de yaklaşık 3.5 milyon haneye yardım eli uzatıldı.
2002 yılında 1.3 milyar lira olan sosyal yardım harcamaları 2020'de 70 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Hükümet son 18 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 375 milyar liranın üzerinde sosyal destekte bulundu. Böylelikle sosyal yardım harcamalarının genel bütçedeki oranı 2002'de yüzde 1.19 iken, 2020'de yüzde 6.39'a ulaştı.

PTT, DEVLET İLE MİLLET ARASINDA KÖPRÜ OLDU
Son olarak Başkan Erdoğan'ın talimatıyla restoran ve otellerin kapalı olması nedeniyle çiftçinin elinde kalan patates ve soğanın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılması kararlaştırıldı.
Buradan da hükümete yönelik bir algı operasyonu çekmeye çalışan muhalefet ise, PTT'nin belli bölgelerde yardımları vatandaşın kapısına kadar ulaştırmasını eleştirdi. Oysa PTT Kovid-19 tedbirleri kapsamında devlet ile millet arasında köprü oldu. 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibi aileye 1000'er liralık destek PTT eliyle dağıtılırken, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların emekli maaşları da PTT personelinin özverili çabasıyla evlere ulaştırıldı.
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, yaptığı açıklamada Kovid-19 sürecinde Türkiye genelinde hanelere maaş, yardım ödemesi, gıda paketi ve maske taşıyan PTT işçilerinin özverili çalışmalarına dikkat çekmişti.

BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA

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