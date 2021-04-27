İlaç ihracatı 2020’de 1,9 milyar dolara çıktı

TÜRKİYE ilaç ve eczacılık ürünleri sektörünün ihracatı 2020'de yıllık bazda yüzde 26,8 artarak 1,9 milyar dolara ulaşırken, en fazla satış yapılan ülke 615,9 milyon dolarla Güney Kore oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınının da etkisiyle arttı. Türkiye'nin ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatı ise 2020'de yıllık bazda yüzde 1,1 artışla 5,4 milyar dolara yaklaştı.

DİĞER