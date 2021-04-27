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Haberler Ekonomi İlaç ihracatı 2020’de 1,9 milyar dolara çıktı

ihracatı 2020’de 1,9 milyar dolara çıktı

İlaç ihracatı 2020’de 1,9 milyar dolara çıktı

27.4.2021

TÜRKİYE ilaç ve eczacılık ürünleri sektörünün ihracatı 2020'de yıllık bazda yüzde 26,8 artarak 1,9 milyar dolara ulaşırken, en fazla satış yapılan ülke 615,9 milyon dolarla Güney Kore oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınının da etkisiyle arttı. Türkiye'nin ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatı ise 2020'de yıllık bazda yüzde 1,1 artışla 5,4 milyar dolara yaklaştı.
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