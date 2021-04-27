  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kapasite kullanım oranı Nisan’da arttı

oranı Nisan’da arttı

Kapasite kullanım oranı Nisan’da arttı

27.4.2021

İMALAT sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı. 1.745 iş yerinden beklenti anketine verilen yanıtlara göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 76,2'ye yükseldi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kapasite kullanım oranı Nisan’da arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.