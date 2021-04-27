Kapasite kullanım oranı Nisan’da arttı

İMALAT sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı. 1.745 iş yerinden beklenti anketine verilen yanıtlara göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 76,2'ye yükseldi.

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