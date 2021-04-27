Pandemide patent ve marka başvurularında önemli artış

Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) iş birliğiyle düzenlenen "KOBİ'lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması" başlıklı uluslararası seminerde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılın ilk çeyreğinde pandemiye rağmen başvurularda önemli artış yaşadık, yurt içi patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 ve tasarım başvuruları yüzde 15 arttı." dedi.

TÜRKİYE 10'UNCU SIRADA

Varank, Türkiye'nin, son yıllarda fikri mülkiyet alanında önemli ilerleme kaydettiğinin altını çizerek şöyle dedi: "TÜRKPATENT, en çok patent, marka ve tasarım başvurusuyla ilgilenen ofislerden biri oldu. Türkiye, Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre, yerleşik patent başvurularında 14'üncü, marka başvurularında 8'inci ve tasarım başvurularında 6'ncı sırada yer almaktadır. Türkiye, uluslararası marka ve tasarım başvurularında 10. sırayı almayı başardı. 2021 yılının ilk çeyreğinde de pandemiye rağmen yurt içi başvurularda önemli bir artış yaşadık. Yurt içi patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 ve tasarım başvuruları yüzde 15 arttı. Bu önemli ilerleme, hükümetlerimiz döneminde beşeri sermaye ve Ar-Ge tesislerine yapılan büyük yatırımla sağlanmıştır."

TEKNOPARK SAYISI 87'YE ULAŞTI

Son 19 yılda Türkiye'deki üniversite sayısının 93'ten 207'ye çıktığı bilgisini paylaşan Varank, yüksek öğretimde net okullaşma oranının 2020 itibarıyla yüzde 43'e ulaştığını bildirdi. Bakan Varank, inovasyon faaliyetlerini kolaylaştıracak uygun ortamı sağlamak için teknoparklara yatırım yaptıklarını belirterek, teknopark sayısının da 5'ten 87'ye çıktığını dile getirdi. Bakan Varank, 1600'ün üzerinde özel Ar-Ge ve tasarım merkezinin kurulmasına çeşitli teşviklerle destek verdiklerini ifade etti.