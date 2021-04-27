Ticarette blokzincir için 500 milyon liralık destek

TÜRKİYE, Avrupa ülkelerinin kamu ve özel sektör eliyle 20 milyar euro yatırım bütçesi ayırdığı yapay zekanın ticaretteki ağırlığını artırmak için atağa geçti. İmalat sanayi işletme envanterinde yer alan yapay zekâ ve blokzincir alanında çalışan firma sayısı 800'ü geçti, son 5 yılda binin üzerinde proje desteklendi, 500 milyon liraya yakın hibe sağlandı. Türkiye'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın "Turkey- EBRD Cooperation Fund" fonuna yaptığı başvuru da kabul edildi. Blokzincir, iki tarafın resmi bir anlaşmaya girmesi için bir aracıya ihtiyaç duymadan işlemlerini tamamlamalarını sağlayan bir kayıt teknolojisi olarak tanımlanıyor.

■ HAZAL ATEŞ / ANKARA