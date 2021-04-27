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Haberler Ekonomi TUBİTAK 70 proje personeli alımı yapacak

TUBİTAK 70 proje personeli alımı yapacak

70 proje personeli alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

TUBİTAK 70 proje personeli alımı yapacak

27.04.2021, 09:40

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; "TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı) alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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