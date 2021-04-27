Yenilenmenin en güzel yolu bahar temizliği

EVDE her gün yapılacak bir sürü iş vardır. Rutinde günlük olarak yapılan işlerin yanı sıra haftada bir daha detaylı temizlik yaparız. Ancak iş bahar temizliği konusuna geldiğinde evdeki her şeyi detaylı olarak temizlemek gerekir. Bu temizlikle hem evde biriken kir ve lekelerden hem de nefatif enerjiden kurtulmak mümkün. Bahar temizliği yaparken kendinize bir program belirlemek karmaşayı önleyecek ve sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Nereden başlamanız gerektiği de önemli. İşte bahar temizliğinin püf noktaları...

BANYODA BİRİKEN&NBSP;KİREÇTEN KURTULUN

Banyoyu kirli gösteren başlıca yerler lava-bo, küvet ve banyo duvarlarıdır. Bu yüz-den işe en çok uğraştıran banyodaki küf lekeleri ve duvarlardan başlayabi-lirsiniz. Ardından aynanızı iz bırakma-yan bir bezle silerek banyo zeminle-rinin temizliğini de en sona bırakabilirsiniz. Eğer ban-yonuzda duşakabin varsa ve temiz bir görünüm elde etmek istiyorsanız ilk olarak köpük ve kireç lekelerinden kurtulmanız gerekir. Özellik-le silikondaki siyah lekeler rutin duşakabin temizli-ği esnasında temiz-lenmediği için inatçı ve uğraştırıcı olabilir. Duşakabindeki bu inatçı lekeleri çıkarmak amacıyla temizlik bezi ile birlikte çok fonk-siyonlu temizlik fırçalarını da kullanabilirsiniz.



YATAKLARI MUTLAKA HAVALANDIRIN

YATAKLARDA oluşan lekeleri basit yöntemler ve kumaş temizleyicilerle çıkarabilseniz de bahar temizliğinde çok daha kapsamlı düşünmeli, ilk olarak yatağınızı havalandırmalısınız. Bu yüzden mümkünse yatağınızı güneş gören bir yerde en az 6 saat bekletmeli, ardından uygun bir kumaş temizleyici ve hafif nemli bir bez ile silmelisiniz. Böylece zaman içinde yatağınızda oluşan bakteri ve virüs gibi zararlı organizmaların varlığını en aza indirebilirsiniz.



PERDE TEMİZLİGİ

PERDE Temizliğini tül perde ve stor perde şeklinde ikiye ayırmak mümkün. Çamaşır makinesinde yıkayabileceğiniz tül perde ve güneşlik gibi ev tekstil ürünlerinde düşük sıcaklıktaki hassas yıkama programını tercih edebilirsiniz. Stor perde ise uygun bir zemin üzerinde bulaşık süngeri ya da diş fırçası ve deterjanlı su ile ovarak temizleyebilirsiniz.



PIRIL PIRIL CAMLARLA GÜNESİ HİSSEDİN

Camlar bahar temizliğinin olmazsa olmazıdır. Tertemiz perdelerinizi kirli camlara asmanız mümkün olmayacağından perdeler yıkanırken camları silebilirsiniz. Farklı yüzeylerde işe yarayan temizleyicilerin cam yüzeylerde işe yaramadığına, leke ve buğu yaptığına siz de defalarca tanıklık etmiş olabilirsiniz. Bu yüzden camlarda özel temizlik yöntemlerine ve malzemelerine ihtiyaç duyabilirsiniz.



HER TEMİZLİGİN BASROLÜ ZEMİNLER

Günlük ve haftalık temizliklerin başrol oyuncusu olan zeminler, bahar temizliğinde de önemli bir yer kaplar. Her zaman olduğu gibi bahar temizliği yaparken de zemin malzemesine uygun temizlik malzemeleri ve ürünleri kullanmak gerekir.

ÇAMASIRLARI GRUPLARA&NBSP;AYIRARAK BASLAYIN



Bahar temizliğinde gardırop yenilendiği için farklı türlerde çok fazla çamaşırın temizlenmesi gerekebilir. Bu noktada çamaşır makinenizi kullanmak dışında çeşitli kıyafetler için elde yıkama işlemi de uygulamalısınız. Karışıklığı önlemek ve adım adım ilerlemek için her şeyden önce çamaşırlarınızı beyazlar, renkliler ve hassaslar olmak üzere üç temel gruba ayırmalısınız. Ardından bu çamaşır grupları için farklı başlıklar altında topladığımız ilgili yöntemleri deneyebilirsiniz.



BU AYRINTILARI DA UNUTMAYIN

● Kış aylarında evinizi istediğiniz kadar temizleyin, bahar temizliğine kalkıştığınızda unutmamanız gereken bir ayrıntı da, ampuller.

Mikro-fiber bir bez kullanarak dikkatli şekilde her odadaki ampullerin tozunu almayı unutmayın.

● Mutfağınızdaki aletler, bahar temizliğinde unutulmaması gerekenler arasında yer alıyor. Su ve sirke karışımıyla kahve makinenizi, çaydanlıklarınızı ve robotlarınızı temizleyebilirsiniz. Tost makinenizi temizlemeyi de unutmayın. Tabanını çıkarın ve içinde kalan yanmış ekmek kırıklarını çıkartın.

● Daha önce yapmadıysanız, çöp kovasını mutlaka dışarı çıkarıp, sabun ve ılık suyla yıkayın.

● Banyonuzdaki havalandırmayı çıkarın ve sabunlu suya yatırın.

Bu arada havalandırmanın içini elektrikli süpürgeyle temizleyin.

Sabunlu suda bekleyen pervaneyi çıkarıp yerine taktığınızda daha iyi çalıştığını göreceksiniz.

● Çamaşır ve kurutma makinelerinin içini temizlemeyi unutmayın. Çamaşır makinenizi boş şekilde sıcak suyla en yüksek derecede çalıştırmak, içini, boşaltma borularını ve biriken kireçleri temizleyerek makinenizin ömrünü uzatacaktır.



MUTFAKTA AYRINTI ÇOK

İŞE mutfak dolaplarını boşaltarak başlayabilirsiniz. Bir sonraki adımda ise bulaşıklarınızı gruplara ayırarak yıkama işlemine geçebilirsiniz. Mutfak tezgahı ve ocak, mutfağın en çok kullanılan bölümlerini oluşturduğu için sürekli kirlenebilir. Burada önemli olan en az zamanda en etkili temizliği yapabilmek. Mutfak duvarlarındaki kurumuş yağı ve kiri, sprey formundaki çok yönlü çamaşır suları ile rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Duvarlardan sonra mutfak tezgahını da aynı şekilde temizleyip ardından ocağa geçebilirsiniz. Ocak temizliğinde bizi en çok kurumuş yağ ve yemek artıkları zorlar. Bu yüzden doğru ürünü seçmek işinizi kolaylaştıracaktır.



BUZDOLABI ÖZEN İSTER

BUZDOLAPLARI metal, cam ve plastik gibi birbirinden farklı materyallerden oluştuğu ve hassas yüzeylere sahip olduğu için yumuşak bir bez ve çok amaçlı bir temizlik ürünü gerektirir. Bu yüzden buzdolabınızın dış ve iç kısımlarını mikrofiber bez ve benzeri, yüzeylere zarar vermeyen bir temizlik malzemesinin yanı sıra tüm yüzeylerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir temizlik ürünü ile temizlemeniz gerekir.



ODA TEMİZLİGİNE&NBSP;TOZ ALMAKLA BASLAYIN

ÖNCELİKLE temizlik konusunda sizi en çok zorlayacak odadan başlayabilir, böylece enerjinizi ve zamanınızı çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Oda temizliğinde ilk olarak tozları almanız, ardından zeminleri süpürmeniz ve silmeniz gerekir. Tersini yaptığınızda tozlar, temizlediğiniz zeminleri tekrar kirletecektir.