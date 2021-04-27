Ziraat GYO’dan son yılların en büyük halka arzı

SEKTÖRÜN en önemli oyuncuları arasında yer alan Ziraat GYO, son yılların en büyük halka arzını gerçekleştiriyor. Talep toplama tarihlerini 28-29- 30 Nisan olarak belirleyen Ziraat GYO, hisselerinin % 25'ini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz ediyor. Pay başına 1,60 TL ile sermaye artışı yoluyla yapılacak 1,17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan sonra Ziraat GYO, ulaşacağı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşecek. Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, Ziraat GYO'nun 2020 yılında başarılı bir performans sergileyerek aktif büyüklüğünü 5,4 milyar TL'ye çıkardığını, net dönem kârının 378 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Özdilek, pandemide de şirketin büyümeye devam ettiğini belirtti.



KULELERİN İNŞAATI SÜRÜYOR

KURULUŞUNUN 5. yılına girdiklerini ve ulaştıkları aktif büyüklükle sektörün en önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını söyleyen Özdilek, % 19 oranla en büyük paydaşı oldukları İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yer alan 40 ve 46 katlı Ziraat Kuleleri kaba inşaatının % 99 oranında tamamlandığını vurguladı. Özdilek sektöre ivme kazandıracaklarını belirtti.