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Haberler Ekonomi Esnafa destekler tam kapanmada da sürecek

Esnafa destekler tam kapanmada da sürecek

Esnafa destekler tam kapanmada da sürecek

28.4.2021

Kovid-19 salgını dolayısıyla hükümetin ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için sağladığı gelir kaybı, ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri, perşembe akşamından itibaren başlayacak "tam kapanma" döneminde de sürecek. Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar devam edecek. Gelir kaybı ve kira destekleri ile ciro kaybı desteğinde başvurular da sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, esnafa gerekli desteğin süreceğini söyledi.
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