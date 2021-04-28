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Haberler Ekonomi Garipoğlu’nun şirketine dolandırıcılık operasyonu

Garipoğlu’nun şirketine dolandırıcılık operasyonu

Garipoğlu’nun şirketine dolandırıcılık operasyonu

28.4.2021

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait olan finans şirketine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri tespit edildi. Maslak'taki finans şirketinde çalışan 6 yönetici M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E. 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. GKFX Financial Services Limited Şirketi'nin ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yapan şüphelilerin, şirket müşterilerinin paralarını zimmetine geçirdikleri iddia edildi.
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