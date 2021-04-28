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Haberler Ekonomi Nazilli’ye 50 milyon liralık sağlık yatırımı

’ye 50 milyon liralık sağlık yatırımı

Nazilli’ye 50 milyon liralık sağlık yatırımı

28.4.2021

Aydın'ın Nazilli ilçesine 50 milyon liralık yatırımla iki yeni sağlık kompleksi kazandırılıyor. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Cumhuriyet ve Zafer mahallelerinde yapımları devam eden sağlık komplekslerinde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet mahallesinde yapımına başlanan sağlık kompleksi, Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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