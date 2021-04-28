Salgın tedarikte yeni fırsatlar doğuruyor

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜRKONFED'in çevrim içi düzenlediği 23. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, salgının, AB merkezli tedarik zincirleri bağlamında yeni fırsatlar doğurduğunu söyledi. Kaslowski, "AB ve Türkiye'nin rekabet gücünü karşılıklı koruması ve güçlendirmesi için birlikte çalışmamız ve entegrasyonu tam üyelik yolunda ilerletmemiz gerekiyor." diye konuştu.

DİĞER