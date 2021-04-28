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Haberler Ekonomi Su ürünleri ihracatı 1 milyar doları aştı

Su ürünleri ihracatı 1 milyar doları aştı

Su ürünleri ihracatı 1 milyar doları aştı

28.4.2021

TÜRKİYE'DE su ürünleri ihracatı geçen yıl ilk kez 1 milyar doları geçerken, sektör temsilcileri ihracat rakamını katlamaya odaklandı. Geçen yıl en yüksek ihracat 133 milyon 78 bin dolarla Hollanda'ya yapılırken, en çok ithalat 48 milyon 334 bin dolarla Norveç'ten gerçekleştirildi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, "2023 yılında 2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı hedefine yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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