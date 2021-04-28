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Haberler Ekonomi THY biletleri ücretsiz değiştirecek

biletleri ücretsiz değiştirecek

THY biletleri ücretsiz değiştirecek

28.4.2021

TÜRK Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi. THY'den yapılan açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz" denildi.
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